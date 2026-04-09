Бубнов - об игроке "Спартака": подошел бы для "Баварии"

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался о футболисте клуба.
Александр Бубнов заявил, что у Эсекьеля Барко хорошее владение мячом.

"Что касается Барко, скажу, что он подошёл бы для "Баварии". Потому что в "Баварии" при их лошадином прессинге… У Барко очень хорошая стартовая скорость, он очень хорошо мячом владеет.
Ему что от этой "Баварии" нужно? На пятачке он кого хочешь обведёт и отдаст (пас). Видел, какие пасы он выдаёт голевые? Всё вовремя, чётко. На блюдечке", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

Эсекьель Барко выступает в составе московского "Спартака" с конца июля 2024 года. В текущем сезоне за красно-белых атакующий полузащитник провел 29 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 14 миллионов евро.

На данный момент "Бавария" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 73 очка в 28 матчах.

