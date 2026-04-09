Дркушич поддержал Кондакова после незабитого пенальти "Спартаку"

"Он очень хороший парень, отличный футболист. Ему надо сказать браво за то, что в той же серии пенальти он не побоялся ответственности, взял ее на себя. Думаю, его будущее - оно очень светлое", - сказал Дркушич "Матч ТВ".
Вчера, 8 апреля, в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России состоялся матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Основное время игры завершилось ничьей со счетом 0:0.
Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу в серии пенальти со счетом 7:6. В составе сине-бело-голубых свои удары не реализовали Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.