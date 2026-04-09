Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
22:00
СельтаНе начат
Болонья
22:00
Астон ВиллаНе начат
Порту
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
19:45
АЕК АфиныНе начат
Шахтер
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ФиорентинаНе начат
Майнц
22:00
СтрасбургНе начат

Дркушич поддержал Кондакова после незабитого пенальти "Спартаку"

Футболист "Зенита" Ваня Дркушич высказался о полузащитнике клуба Данииле Кондакове.
Фото: ФК "Зенит"
Ваня Дркушич заявил, что Даниил Кондаков является отличным футболистом.

"Он очень хороший парень, отличный футболист. Ему надо сказать браво за то, что в той же серии пенальти он не побоялся ответственности, взял ее на себя. Думаю, его будущее - оно очень светлое", - сказал Дркушич "Матч ТВ".

Вчера, 8 апреля, в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России состоялся матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Основное время игры завершилось ничьей со счетом 0:0.

Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу в серии пенальти со счетом 7:6. В составе сине-бело-голубых свои удары не реализовали Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится