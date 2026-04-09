Силкин высказался о судьбе Гусева в "Динамо"

- Лично я верю в Гусева, хочется, чтобы у него все получилось в "Динамо". Он не чужой человек для клуба. Но сейчас в футболе все зависит от результата, уже никто не дает тебе времени на раскачку.
Нет результата — твое место займет другой специалист. Думаю, отрезок до конца сезона и определит судьбу Гусева в "Динамо". Если он возьмет Кубок, то работа будет его, - цитирует Силкина "РБ Спорт".
Напомним, что главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь был Валерий Карпин, специалист продолжает занимать аналогичный пост в национальной команде России. С конца декабря прошлого года наставником бело-голубых является Ролан Гусев, соглашение с ним рассчитано до конца текущего сезона.
По итогам 23 сыгранных туров столичный клуб располагается на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31 набранным баллом в своем активе. В первом матче финала Пути РПЛ Кубка России бело-голубые сыграли вничью с "Краснодаром" (0:0).