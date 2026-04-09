Игрок "Краснодара": я не на 100 процентов счастлив в клубе

"Не могу сказать, что я счастлив на 100 процентов. Потому что я не играю столько, сколько хотелось бы. А если я не играю, я не счастлив. Но я понимаю ситуацию: у нас тяжёлый сезон, мы боремся за победу в двух турнирах.
Я понимаю, но я хочу играть, мне нужно играть. Это нужно каждому футболисту. Поэтому я не на 100 процентов счастлив в "Краснодаре", - сказал Жубал Legalbet.
Жубал выступает в составе "Краснодара" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за "быков" защитник провел 12 матчей и забил 1 гол во всех турнирах. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 23-х матчах.