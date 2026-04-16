Нигматуллин высказался об игре Сафонова за "ПСЖ"

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался об игре вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова.
По словам Нигматуллина, Сафонов доказывает, что его переход не был ошибкой.

- Отрадно, что Сафонов доказывает, что его переход не был ошибкой. Он растет и заставляет себя уважать прессу и одноклубников.

Чуть-чуть еще надо прибавить в стабильности, и никаких разговоров о его нахождении в старте не будет вообще, - цитирует Нигматуллина "СЭ".

Матвей Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года, в текущем сезоне он вышел на поле в 19 встречах во всех турнирах, пропустил 18 мячей и сохранил ворота "сухими" в 9 матчах. Контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2029 года.

Напомним, что парижане прошли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА - на этом этапе им предстоит провести два матча с мюнхенской "Баварией". Французский клуб является действующим обладателем трофея.

