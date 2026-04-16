Дасаев - о Сафонове: сколько таких было, кто по молодости играл сезон-два

Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев оценил игру вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова.
- Уровень вратаря познается, когда он проводит стабильно шесть-семь лет.
Сколько таких было, кто по молодости играл сезон-два на хорошем уровне, а потом пропадает. Не хочется ничего особо говорить про Сафонова, чтобы не сглазить, - цитирует Дасаева "Советский Спорт".

Матвей Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года, в текущем сезоне он вышел на поле в 19 встречах во всех турнирах, пропустил 18 мячей и сохранил ворота "сухими" в 9 матчах. Контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2029 года.

Напомним, что парижане прошли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА - на этом этапе им предстоит провести два матча с мюнхенской "Баварией". Французский клуб является действующим обладателем трофея. По итогам 27 сыгранных туров команда Луиса Энрике лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1 с 63 набранными очками в своем активе.

