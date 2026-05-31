Наумов допустил, что в случае трансфера парижский клуб может отправить Батракова в аренду для получения игровой практики.
- Смотрел финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" и могу сказать, что конкуренция в середине поля в парижской команде очень большая. Поэтому сложно там придется Батракову, если он перейдет туда. Думаю, если трансфер состоится, скорее всего, "ПСЖ" отдаст его в аренду.
Так делают большие клубы, когда у них места все заняты. Потому что пока там особо негде его использовать. Но если будет хорошее предложение и хороший контракт, идти и пробовать Батракову надо. Вернуться всегда можно: мосты никто не сжигает, - заявил Наумов.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов рассказал, что ждёт Батракова в случае перехода в "ПСЖ"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился с Rusfootball.info мнением о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова во французский "ПСЖ".
Фото: ФК "Локомотив"