Моуринью хочет привести в "Реал" дорогостоящего защитника - источник



Одной из приоритетных трансферных целей мадридского " Реала " может стать защитник "Интера" Алессандро Бастони.

Фото: Getty Images

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на El Debate, Жозе Моуринью, которого связывают с возвращением на пост наставника сливочных, заинтересован в приглашении итальянского футболиста и уже обозначил его кандидатуру руководству клуба.



Утверждается, что португальский специалист рассчитывает видеть Бастони среди первых новичков команды в случае своего назначения. Кроме того, сообщается о состоявшемся разговоре между Моуринью и игроком "Интера".



На данный момент трансферная стоимость центрального защитника оценивается в 65 миллионов евро. Ранее интерес к футболисту также проявляла "Барселона", однако каталонский клуб в итоге отказался от идеи его подписания.

