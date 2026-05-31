Червиченко: я верил в Сафонова ещё при Доннарумме

После второго подряд триумфа Матвея Сафонова в Лиге чемпионов Андрей Червиченко напомнил о своих прогнозах относительно карьеры российского вратаря в "ПСЖ".
Фото: Getty Images
Червиченко отметил, что придерживался этой точки зрения даже тогда, когда конкуренцию Сафонову составлял Джанлуиджи Доннарумма.

- Пока вокруг все испытывали сплошной пессимизм относительно перспектив Матвея в ПСЖ, я изначально утверждал: возможно абсолютно всё. Верил, что он способен стать железным первым номером команды даже в те времена, когда в составе еще находился Доннарумма, - приводит слова Червиченко "Матч ТВ".

Напомним, в финале Лиги чемпионов "ПСЖ" одолел "Арсенал". Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1, после чего парижане оказались сильнее в серии пенальти - 4:3. Для воспитанника "Краснодара" этот успех стал второй подряд победой в главном клубном турнире Европы.

