"ПСЖ" принял решение по Луису Энрике - источник

Успешный сезон Луиса Энрике может завершиться не только очередным трофеем, но и новым долгосрочным соглашением с "ПСЖ".



Как пишет инсайдер Бен Джейкобс, французский клуб находится на финальной стадии переговоров с испанским специалистом о продлении контракта.



По данным источника, стороны уже согласовали ключевые детали будущего договора. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано на четыре года.



Накануне команда Энрике вновь выиграла Лигу чемпионов. В финале турнира парижане оказались сильнее "Арсенала", победив английский клуб в серии пенальти после ничьей в основное и дополнительное время.