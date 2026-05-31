"ПСЖ" принял решение по Луису Энрике - источник

Успешный сезон Луиса Энрике может завершиться не только очередным трофеем, но и новым долгосрочным соглашением с "ПСЖ".
Фото: УЕФА
Как пишет инсайдер Бен Джейкобс, французский клуб находится на финальной стадии переговоров с испанским специалистом о продлении контракта.

По данным источника, стороны уже согласовали ключевые детали будущего договора. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано на четыре года.

Накануне команда Энрике вновь выиграла Лигу чемпионов. В финале турнира парижане оказались сильнее "Арсенала", победив английский клуб в серии пенальти после ничьей в основное и дополнительное время.

