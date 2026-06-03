В опубликованном рейтинге он занял седьмую позицию. Стоимость футболиста сборной России аналитики оценили в 42,9 миллиона евро.
Топ-3 рейтинга заняли Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити"), Жоан Гарсия ("Барселона") и Сенне Ламменс ("Манчестер Юнайтед"). Стоимость Доннаруммы, по расчётам CIES, составляет 79,5 миллиона евро.
Напомним, в конце мая "ПСЖ" Сафонова выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финальном матче лондонский "Арсенал" в серии пенальти. За парижан вратарь выступает с 2024 года.
Сафонов вошёл в десятку самых дорогих голкиперов мира по версии CIES
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов вошёл в десятку самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).
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