Россиянин стал худшим игроком матча "ПСЖ" - "Монако"

Матвей Сафонов получил самую низкую оценку среди всех участников матча третьего тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Монако".

Фото: Getty Images

Парижская команда на своём поле потерпела поражение со счётом 1:2. Статистический портал WhoScored оценил его игру в 5,8 балла. Это худший показатель во встрече.



Другой россиянин Александр Головин помог "Монако" забить победный мяч, отдав результативную передачу Станису Идумбо на 72-й минуте. Полузащитник получил оценку 6,4.

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Монако