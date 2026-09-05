Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Текстильщик
1 - 4 1 4
ТорпедоЗавершен

Россиянин стал худшим игроком матча "ПСЖ" - "Монако"

Матвей Сафонов получил самую низкую оценку среди всех участников матча третьего тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Монако".
Фото: Getty Images
Парижская команда на своём поле потерпела поражение со счётом 1:2. Статистический портал WhoScored оценил его игру в 5,8 балла. Это худший показатель во встрече.

Другой россиянин Александр Головин помог "Монако" забить победный мяч, отдав результативную передачу Станису Идумбо на 72-й минуте. Полузащитник получил оценку 6,4.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится