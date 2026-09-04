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"Вы уволены". Слуцкий лишился поста тренера медийной сборной России сразу после победы

Леонид Слуцкий в шутливой форме лишился поста главного тренера сборной медиафутбола России сразу после победы в её первом международном матче.
Фото: Getty Images
После встречи технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава поблагодарил Слуцкого за проделанную работу и его отношение к команде.

- Викторыч, во-первых, вам большое спасибо. Спасибо, что согласились. С таким желанием, с такой отдачей вы отработали. Мы безумно счастливы, - обратился Кортава к Слуцкому после игры.

Затем технический директор Медиалиги добавил об отставке специалиста: И мы не можем не сказать, что, Леонид Викторович, вы уволены!

Для сборной медиафутбола России встреча в Душанбе стала первой международной игрой. Россияне добились победы со счётом 4:3.

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