Футболист ЦСКА - о матче с "Зенитом": мы обязаны победить любым способом

- Нам нужно серьёзно подготовиться и подойти к ней со всей ответственностью, чтобы провести великолепный матч и добиться победы. Мы обязаны победить любым способом, главное - одержать победу, - приводит слова Рейса "РБ Спорт".
Соперники подходят к очной встрече с одинаковым количеством очков. За шесть туров "Зенит" и ЦСКА набрали по 12 баллов, при этом петербуржцы занимают третью строчку, а москвичи располагаются на четвёртой позиции.
Матч пройдёт 5 сентября в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:30 мск.