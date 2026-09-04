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Футболист ЦСКА - о матче с "Зенитом": мы обязаны победить любым способом

Защитник ЦСКА Матеус Рейс заявил, что армейцы едут в Санкт-Петербург с целью обыграть "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА
Футболист подчеркнул, что команда должна серьёзно подготовиться к одному из центральных матчей седьмого тура чемпионата России.

- Нам нужно серьёзно подготовиться и подойти к ней со всей ответственностью, чтобы провести великолепный матч и добиться победы. Мы обязаны победить любым способом, главное - одержать победу, - приводит слова Рейса "РБ Спорт".

Соперники подходят к очной встрече с одинаковым количеством очков. За шесть туров "Зенит" и ЦСКА набрали по 12 баллов, при этом петербуржцы занимают третью строчку, а москвичи располагаются на четвёртой позиции.

Матч пройдёт 5 сентября в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:30 мск.

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