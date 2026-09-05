"Монако" обыграл "ПСЖ" Сафонова, у Головина результативная передача

"Монако" одержал волевую победу над "ПСЖ" в матче третьего тура чемпионата Франции.

Фото: Getty Images

Встреча в Париже завершилась со счётом 2:1 в пользу монегасков. Александр Головин отметился результативной передачей на победный гол.



"ПСЖ" вышел вперёд на 31-й минуте благодаря Маркиньосу. После перерыва Флавиу Назинью восстановил равенство, а на 72-й минуте Головин ассистировал Станису Идумбо, который принёс "Монако" три очка.

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ПСЖ