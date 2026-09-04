Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, 26 сентября состоится прощальный матч экс-нападающего "армейцев" Вагнера Лава. Игра пройдет в Москве на домашнем стадионе команды "ВЭБ Арена" и начнется в 20:00 по местному времени.
Напомним, в марте этого года 41-летний бразильский форвард объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.
Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год и с зимы по лето 2013 года. На его счету 124 забитых гола и 53 результативные передачи в 259 матчах за российский клуб.
ЦСКА объявил дату прощального матча Вагнера Лава
Стало известно, когда состоится прощальный матч легендарного нападающего "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА