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Канчельскис назвал ошибкой возможное возвращение Головина в Россию

Андрей Канчельскис считает, что Александру Головину не следует рассматривать возвращение в чемпионат России.
Фото: Getty Images
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" уверен, что полузащитнику выгоднее продолжать карьеру во Франции, где у него есть возможность выступать в еврокубках.

- Зачем ему это, когда есть чемпионат Франции и еврокубки, матчи против "ПСЖ", "Марселя", возможность побороться за европейский трофей. Головину не стоит возвращаться в РПЛ - это большая-большая ошибка, - приводит слова Канчельскиса "Советский спорт".

Ранее появилась информация об интересе к Головину со стороны "Зенита". Сообщалось, что петербургский клуб уже ведёт переговоры о возможном переходе 30-летнего хавбека.

В "Монако" Головин выступает с лета 2018 года, когда перебрался во Францию из ЦСКА. Контракт российского полузащитника с монегасками действует до середины 2029 года.

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