Канчельскис назвал ошибкой возможное возвращение Головина в Россию

- Зачем ему это, когда есть чемпионат Франции и еврокубки, матчи против "ПСЖ", "Марселя", возможность побороться за европейский трофей. Головину не стоит возвращаться в РПЛ - это большая-большая ошибка, - приводит слова Канчельскиса "Советский спорт".
Ранее появилась информация об интересе к Головину со стороны "Зенита". Сообщалось, что петербургский клуб уже ведёт переговоры о возможном переходе 30-летнего хавбека.
В "Монако" Головин выступает с лета 2018 года, когда перебрался во Францию из ЦСКА. Контракт российского полузащитника с монегасками действует до середины 2029 года.