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"Бетис" нанёс "Реалу" первое поражение в сезоне

"Бетис" нанёс мадридскому "Реалу" первое поражение в нынешнем чемпионате Испании.
Фото: Getty Images
Матч четвёртого тура Ла Лиги в Севилье завершился минимальной победой хозяев - 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте забил Трой Пэрротт. Вскоре Карлос Эспи отправил мяч в ворота "Бетиса", однако гол отменили из-за офсайда.

Уже в компенсированное время "Реал" получил возможность сравнять счёт, но Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.

После четырёх туров обе команды набрали по девять очков. "Реал" благодаря дополнительным показателям занимает второе место, а "Бетис" располагается на третьей строчке.

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