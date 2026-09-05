"Бетис" нанёс "Реалу" первое поражение в сезоне

Матч четвёртого тура Ла Лиги в Севилье завершился минимальной победой хозяев - 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте забил Трой Пэрротт. Вскоре Карлос Эспи отправил мяч в ворота "Бетиса", однако гол отменили из-за офсайда.
Уже в компенсированное время "Реал" получил возможность сравнять счёт, но Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.
После четырёх туров обе команды набрали по девять очков. "Реал" благодаря дополнительным показателям занимает второе место, а "Бетис" располагается на третьей строчке.