Батраков дебютирует в стартовом составе "Галатасарая"
Российский полузащитник Алексей Батраков впервые выйдет в стартовом составе "Галатасарая".
Пресс-служба "Галатасарая" опубликовала стартовый состав на дерби с "Истанбул Башакшехир". Матч состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле. Начало - в 20:00 по московскому времени.
Отметим, российский атакующий полузащитник Алексей Батраков впервые попал в стартовый состав "Галатасарая". В прошлом туре 21-летний хавбек сборной России вышел на замену в поединке против "Гезтепе" (3:2) и провел на поле 45 минут, поучаствовав в голевой атаке.