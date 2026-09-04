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Батраков дебютирует в стартовом составе "Галатасарая"

Российский полузащитник Алексей Батраков впервые выйдет в стартовом составе "Галатасарая".

Пресс-служба "Галатасарая" опубликовала стартовый состав на дерби с "Истанбул Башакшехир". Матч состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле. Начало - в 20:00 по московскому времени.

Отметим, российский атакующий полузащитник Алексей Батраков впервые попал в стартовый состав "Галатасарая". В прошлом туре 21-летний хавбек сборной России вышел на замену в поединке против "Гезтепе" (3:2) и провел на поле 45 минут, поучаствовав в голевой атаке.

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