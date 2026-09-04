- В соответствии с частью 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за грубую игру – дисквалифицировать футболиста ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург Дивеева Игоря Сергеевича на два матча чемпионата России, один из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а один матч – условным исполнением спортивной санкции, - сообщается на сайте РФС.
Напомним, что в шестом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 1:0. Во втором тайме центральный защитник сине-бело-голубых Игорь Дивеев получил красную карточку.
После шести сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе. В седьмом туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы примут на домашнем стадионе ЦСКА, который занимает четвертое место в таблице.
Стало известно, на какой срок дисквалифицирован защитник "Зенита" Игорь Дивеев
КДК РФС вынес решение по дисквалификации Игоря Дивеева.
Фото: ФК "Зенит"