Шевалье может уйти из ПСЖ уже зимой из-за Сафонова - СМИ

Как сообщает L'?quipe, французский голкипер Люка Шевалье рассматривается в качестве возможного кандидата на уход из ПСЖ в январе, если Матвей Сафонов сохранит место основного вратаря парижского клуба.

Фото: Franco Arland / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

По информации L'?quipe, будущее 24-летнего Шевалье в ПСЖ остается неопределенным. Француз проигрывает конкуренцию российскому голкиперу и в нынешнем сезоне пока не провел ни одного официального матча.



Шевалье присоединился к парижанам в августе 2025 года, перейдя из "Лилля". С момента трансфера вратарь сыграл за команду 26 встреч, однако сейчас вынужден довольствоваться ролью запасного.



Минувшим летом француз обсуждал свое положение с главным тренером Луисом Энрике. После разговора Шевалье решил остаться в клубе и продолжить борьбу за место в стартовом составе.



"Он продолжает проявлять терпение, усердно работать. Он смирился с тем, что находится в тени", — сообщил источник, близкий к ПСЖ.



При этом в парижском клубе не исключают ухода голкипера во время зимнего трансферного окна. Окончательное решение будет зависеть от того, как изменится ситуация с игровым временем футболиста в ближайшие месяцы.



"Еще слишком рано. Мы не знаем, что может произойти в ближайшие месяцы", — добавил источник.



Источник: L'?quipe