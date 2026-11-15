Сафонов рассказал о возможной профессии вне футбола

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Если бы не спорт, возможно, связал бы свою жизнь именно с математикой. До сих пор люблю различные головоломки, судоку и всякое такое, - рассказал Сафонов во время онлайн-встречи со школьниками, организованной РФС и платформой "Сферум".

По словам футболиста, если бы он не выбрал спортивную карьеру, то мог бы связать своё будущее с этой наукой.- А любимым предметом была математика - и алгебра, и геометрия. Увлекался ею еще в детстве, проводя время с различными задачниками. Позже это увлечение переросло в занятия в математическом спецклассе, в котором я занимался по выходным - ездил в другую школу на дополнительные 3-часовые уроки. Решали там олимпиадные задачи.Российский голкипер защищает цвета "ПСЖ" с 2024 года. Вместе с парижским клубом Сафонов дважды становился чемпионом Франции, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны, а также дважды побеждал в Лиге чемпионов и завоёвывал Суперкубок УЕФА.