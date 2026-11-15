"Отличная реклама российского футбола в Европе". Андреев - о Батракове

- То, что показывает Батраков в Турции, - чистый кайф. Он в полном порядке, и главное, что от него никто не ожидал такого яркого старта. Сейчас Батраков является отличной рекламой российского футбола в Европе. Неудивительно, что те же турки хотят приобрести Кисляка.
Да и на других наших талантливых футболистов теперь будут обращать внимание, - цитирует Андреева "СЭ".
Батраков перешёл в "Галатасарай" в августе 2026 года. В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник сыграл 13 матчей за стамбульскую команду во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре ассиста.