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"Отличная реклама российского футбола в Европе". Андреев - о Батракове

Бывший скаут ЦСКА Дмитрий Андреев поделился мнением об игре российского полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова.
Фото: Getty Images
По его словам, успешное выступление футболиста в Турции может повысить интерес европейских клубов к другим игрокам из России.

- То, что показывает Батраков в Турции, - чистый кайф. Он в полном порядке, и главное, что от него никто не ожидал такого яркого старта. Сейчас Батраков является отличной рекламой российского футбола в Европе. Неудивительно, что те же турки хотят приобрести Кисляка.

Да и на других наших талантливых футболистов теперь будут обращать внимание, - цитирует Андреева "СЭ".

Батраков перешёл в "Галатасарай" в августе 2026 года. В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник сыграл 13 матчей за стамбульскую команду во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре ассиста.

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