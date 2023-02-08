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Гальтье – о возможности тренировать Месси: спасибо, господи!

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Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальтье поделился впечатлениями от совместной работы с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
Фото: Globall Look Press
– Мог ли я представить себе, что когда-либо буду тренировать семикратного обладателя "Золотого мяча"? Нет, никогда. Спасибо, господи! – цитирует Гальтье France Info.

Кристоф Гальтье возглавил "ПСЖ" прошлым летом. Под руководством 56-летнего специалиста действующий чемпион Франции уверенно лидирует в таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя "Марсель" на 8 очков. Кроме того, столичный клуб пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Соперником "ПСЖ" в 1/8 финала станет мюнхенская "Бавария".


ПСЖ Гальтье Месси Лига 1
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