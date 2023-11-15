"Он — огромный пример. Хорошо с ним общаюсь, слышал про переговоры его. У него три года назад была ситуация, похожая на мою. Тогда не сложилось, он отыграл в «Зените», стал чемпионом и сейчас ушел. Он огромный молодец. У него была мечта, всегда о ней говорил. В России он поднял все трофеи. Заработал", — приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Кузяев покинул российский чемпионат минувшим летом. Полузащитник перешел в французский "Гавр". За новый клуб 30-летний россиянин сыграл 12 матчей. В них он оформил 2 мяча. Команда Далера находится на седьмом месте в чемпионате Франции, набрав 15 очков в 12 матчах.
За "Зенит" российский игрок отыграл 183 матча. Вместе с сине-бело-голубыми Кузяев стал пятикратным чемпионом России, 2 раза выигрывал Суперкубок России и 1 раз Кубок России.
Андрей Мостовой — о переходе Кузяева в "Гавр": он —огромный пример для всех
Игрок петербургского "Зенита" Андрей Мостовой поделился своим мнением о трансфере своего бывшего одноклубника Далера Кузяева в французский "Гавр".
Фото: ФК "Гавр"