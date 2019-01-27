РБ Лейпциг (Германия)

Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
...
3 Боруссия М 19 39
4 Айнтрахт Ф 19 31
5 РБ Лейпциг 18 31
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
...
18 Нюрнберг 19 11
полная таблица
Предстоящие
Фортуна20:0027.01.19РБ Лейпциг
Ганновер
96		01.02.19РБ Лейпциг
Сыгранные
РБ Лейпциг0 - 119.01.19Боруссия Д
РБ Лейпциг3 - 222.12.18Вердер

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"РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Фортуну"

"РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Фортуну Д" (4:0) в рамках 19-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

19 тур

"Фортуна" – "РБ Лейпциг" 0:4

Голы: Поульсен, 2, Конате, 9, Поульсен, 16, Лаймер, 68

"Фортуна": Рензинг, Гисельман, Айхан, Каминьски, Циммерман, Штёгер, Лукебакио (Баркок, 77), Моралес, Финк (Хеннингс, 63), Усами, Раман (Дукш, 46)

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Хальстенберг, Конате, Орбан, Демме (Форсберг, 73), Лаймер, Адамс, Забитцер (Огустен, 85), Поульсен, Вернер (Матеус, 85)

Удаления: Дукш, 67
Теги: РБ Лейпциг Фортуна Бундеслига
Вчера, 22:38
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