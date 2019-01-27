Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РБ Лейпциг (Германия)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|...
|3
|Боруссия М
|19
|39
|4
|Айнтрахт Ф
|19
|31
|5
|РБ Лейпциг
|18
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|...
|18
|Нюрнберг
|19
|11
|Предстоящие
|Фортуна
|20:0027.01.19
|РБ Лейпциг
|Ганновер
96
|01.02.19
|РБ Лейпциг
|Сыгранные
|РБ Лейпциг
|0 - 119.01.19
|Боруссия Д
|РБ Лейпциг
|3 - 222.12.18
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"РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Фортуну"
"РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Фортуну Д" (4:0) в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
19 тур
"Фортуна" – "РБ Лейпциг" 0:4
Голы: Поульсен, 2, Конате, 9, Поульсен, 16, Лаймер, 68
"Фортуна": Рензинг, Гисельман, Айхан, Каминьски, Циммерман, Штёгер, Лукебакио (Баркок, 77), Моралес, Финк (Хеннингс, 63), Усами, Раман (Дукш, 46)
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Хальстенберг, Конате, Орбан, Демме (Форсберг, 73), Лаймер, Адамс, Забитцер (Огустен, 85), Поульсен, Вернер (Матеус, 85)
Удаления: Дукш, 67
Чемпионат Германии
19 тур
"Фортуна" – "РБ Лейпциг" 0:4
Голы: Поульсен, 2, Конате, 9, Поульсен, 16, Лаймер, 68
"Фортуна": Рензинг, Гисельман, Айхан, Каминьски, Циммерман, Штёгер, Лукебакио (Баркок, 77), Моралес, Финк (Хеннингс, 63), Усами, Раман (Дукш, 46)
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Хальстенберг, Конате, Орбан, Демме (Форсберг, 73), Лаймер, Адамс, Забитцер (Огустен, 85), Поульсен, Вернер (Матеус, 85)
Удаления: Дукш, 67
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