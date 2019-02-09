Фрайбург (Германия)

Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 20 49
...
11 Майнц 20 27
12 Шальке 04 20 22
13 Фрайбург 20 22
14 Фортуна 20 22
15 Аугсбург 20 18
...
18 Ганновер 96 20 11
полная таблица
Предстоящие
Фрайбург09.02.19Вольфсбург
Шальке 0416.02.19Фрайбург
Сыгранные
Штутгарт2 - 203.02.19Фрайбург
Фрайбург2 - 426.01.19Хоффенхайм

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"Штутгарт" и "Фрайбург" сыграли вничью

"Штутгарт" и "Фрайбург" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Германии (2:2).

Чемпионат Германии

20 тур

"Штутгарт" – "Фрайбург"

Голы: Хаберер, 4, Инсуа, 75, Дидави, 83, Нидерлехнер, 90+4

"Штутгарт": Цилер, Павар, Инсуа, Кабак, Кемпф, Гентнер (Дидави, 58), Эшвайн (Бек, 88), Аскасибар, Цубер, Донис (Гомес, 46), Гонсалес

"Фрайбург": Шволов, Линхарт, Гюнтер, Кох, Гульде (Шлоттербек, 38), Хайнц (Нидерлехнер, 84), Кюблер, Хаберер, Грифо, Петерсен, Хёлер (Гондорф, 79)

Предупреждения: Донис, 25, Павар, 57, Кабак, 62, Гомес, 85, 89

Удаления: Гомес, 89
Теги: Штутгарт Фрайбург Бундеслига
Вчера, 22:29
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