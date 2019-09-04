Пако Алькасер: если Санчо не потеряет голову, он станет одним из лучших в мире

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер поделился мнением о товарище по команде, полузащитнике Джейдоне Санчо."Он ещё ребёнок, ему всего 19 лет. Да, Санчо талантливый. Если не потеряет голову, то станет топ-игроком. В таком возрасте есть некоторая неопределённость, но, как игрок и лидер в раздевалке, он лучший. Если Санчо продолжит развиваться и приобретёт дополнительные навыки, он станет одним из лучших футболистов в мире", - цитирует Алькасера Sport.es.