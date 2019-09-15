Томас Дилейни: "Боруссия" провела с "Байером" отличный матч

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Томас Дилейни высказался о матче против "Байера" (4:0) в 4-м туре Бундеслиги.



"Вся команда провела отличный матч. С "Байером" никогда не бывает легко. Тренер сказал, что в начале "Байер" будет давить и важно пережить первые несколько минут. Мы были разочарованы после игры в Берлине. Такие игры нельзя часто допускать, если хочешь стать чемпионом", - цитирует игрока пресс-служба клуба.