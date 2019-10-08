Немецкий полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Дорогие болельщики, пришло время объявить, что я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона. Спасибо всем моим командам, а именно „Баварии“, „Манчестер Юнайтед“, „Чикаго Файр“ и сборной Германии — вы сделали мою карьеру невероятной! Конечно, я благодарю свою семью за поддержку. Мне грустно прощаться с карьерой игрока, но я с нетерпением жду новых вызовов в жизни. Я всегда буду верен футболу. Время, посвящённое этому виду спорта, навсегда останется в моём сердце! Ваш Басти», — приводит сообщение Швайнштайгера в его «Инстаграме» Чемпионат.
Экс-полузащитник «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» выступает в MLS за «Чикаго Файр» с 2017 года. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв готов предоставить Швайнштагеру должность в национальной команде.
Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
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