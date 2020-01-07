Гетце покинет дортмундскую "Боруссию" в конце сезона и перейдет в другой чемпионат

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце покинет немецкий клуб в конце сезона, сообщает Bild.Контракт 27-летнего футболиста истекает, а о новой сделке договориться не удалось, поскольку Гетце отказался идти на 30-процентное понижение зарплаты. В услугах игрока заинтересована берлинская "Герта", но ожидается, что чемпион мира 2014 года продолжит карьеру не в Бундеслиге.Гетце вернулся в "Боруссию" в 2016 году, перейдя из "Баварии". До этого он выступал за "шмелей", воспитанником которых является, с 2008 по 2013 год. В общей сложности Гетце провел за "Боруссию" 214 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 61 результативную передачу.