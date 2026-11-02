"Хотелось проявить себя". Ву высказался о возвращении в основу "Спартака"

"Конечно, меня расстраивало это. Но это футбол. У нас много хороших футболистов, в том числе в линии обороны. Тренер принимает решение исходя из этого. Я попал в стартовый состав, и хотелось, конечно, проявить себя хорошо", — заявил защитник.
Ву подчеркнул, что тренер не предъявлял ему особых требований для возвращения в основу. Также футболист рассказал, что после поражения от ЦСКА команда провела внутренние обсуждения и сделала акцент на максимальной концентрации с первых минут.
Встреча с "Локомотивом" завершилась разгромной победой "Спартака" со счетом 4:0. Красно-белые набрали 26 очков и занимают четвертое место в РПЛ. Следующий матч москвичи проведут 8 ноября против "Акрона".
Источник: "Матч ТВ"