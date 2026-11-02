"Хотелось проявить себя". Ву высказался о возвращении в основу "Спартака"

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"Конечно, меня расстраивало это. Но это футбол. У нас много хороших футболистов, в том числе в линии обороны. Тренер принимает решение исходя из этого. Я попал в стартовый состав, и хотелось, конечно, проявить себя хорошо", — заявил защитник.