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"Хотелось проявить себя". Ву высказался о возвращении в основу "Спартака"

Защитник "Спартака" Кристофер Ву рассказал, как переживал отсутствие в стартовом составе и с каким настроем вышел на дерби против "Локомотива".
Фото: Александр Щербак/?ТАСС
Камерунский футболист впервые с начала октября попал в основу красно-белых. Ву признался, что был недоволен своим положением, однако понимает причины высокой конкуренции в команде.

"Конечно, меня расстраивало это. Но это футбол. У нас много хороших футболистов, в том числе в линии обороны. Тренер принимает решение исходя из этого. Я попал в стартовый состав, и хотелось, конечно, проявить себя хорошо", — заявил защитник.

Ву подчеркнул, что тренер не предъявлял ему особых требований для возвращения в основу. Также футболист рассказал, что после поражения от ЦСКА команда провела внутренние обсуждения и сделала акцент на максимальной концентрации с первых минут.

Встреча с "Локомотивом" завершилась разгромной победой "Спартака" со счетом 4:0. Красно-белые набрали 26 очков и занимают четвертое место в РПЛ. Следующий матч москвичи проведут 8 ноября против "Акрона".

Источник: "Матч ТВ"

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