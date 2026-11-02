Стала известна сумма отступных за Батракова

"По нескольким играм точно никто никаких выводов делать не будет, потому что мы понимаем, что сейчас сумма выкупа совершенно другая — это 55 миллионов евро", — заявил Кузьмичев.
Ранее зарубежные СМИ сообщали об интересе к полузащитнику со стороны "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Однако официальных подтверждений переговоров с этими клубами пока нет.
Батраков перешел в "Галатасарай" из "Локомотива" в 2026 году. В 11 матчах за стамбульскую команду россиянин забил три мяча и отдал три результативные передачи. При этом Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 28 миллионов евро — почти вдвое ниже суммы отступных.
Источник: РИА Новости