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Стала известна сумма отступных за Батракова

Представитель полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал, какая сумма отступных прописана в контракте игрока.
Фото: ФК "Галатасарай"
По словам агента, на данный момент ему ничего не известно о конкретном интересе европейских топ-клубов к 21-летнему россиянину. Кузьмичев считает, что потенциальные покупатели будут оценивать выступления Батракова на протяжении длительного времени.

"По нескольким играм точно никто никаких выводов делать не будет, потому что мы понимаем, что сейчас сумма выкупа совершенно другая — это 55 миллионов евро", — заявил Кузьмичев.

Ранее зарубежные СМИ сообщали об интересе к полузащитнику со стороны "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Однако официальных подтверждений переговоров с этими клубами пока нет.

Батраков перешел в "Галатасарай" из "Локомотива" в 2026 году. В 11 матчах за стамбульскую команду россиянин забил три мяча и отдал три результативные передачи. При этом Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 28 миллионов евро — почти вдвое ниже суммы отступных.

Источник: РИА Новости

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