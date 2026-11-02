Стала известна сумма отступных за Батракова

Представитель полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал, какая сумма отступных прописана в контракте игрока.

Фото: ФК "Галатасарай"

"По нескольким играм точно никто никаких выводов делать не будет, потому что мы понимаем, что сейчас сумма выкупа совершенно другая — это 55 миллионов евро", — заявил Кузьмичев.