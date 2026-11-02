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В "Локомотиве" ответили на критику Джикии и раскрыли планы на его будущее

Спортивный директор "Локомотива" Нариман Акавов поддержал защитника Георгия Джикию на фоне неудачных результатов команды и прокомментировал его перспективы в клубе.
Фото: РИА Новости
По словам Акавова, нынешний кризис железнодорожников не должен становиться поводом для обвинений в адрес отдельных футболистов. Функционер уверен, что Джикия способен проявить себя лучше, когда команда вернет прежнюю форму.

"Сейчас во время кризиса легко обвинять одного футболиста в ошибках, когда у всех не получается. Другое дело, когда команда наберет форму, все будут выглядеть хорошо", — заявил Акавов.

Спортивный директор также подчеркнул, что клуб доверяет 32-летнему защитнику и пока не планирует обсуждать его дальнейшее будущее. Контракт Джикии продолжает действовать, а решение о возможном продлении соглашения зимой не рассматривается.

В нынешнем сезоне Джикия провел восемь матчей за "Локомотив": по четыре в РПЛ и Кубке России.

Источник: "Матч ТВ"

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