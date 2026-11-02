В "Локомотиве" ответили на критику Джикии и раскрыли планы на его будущее

"Сейчас во время кризиса легко обвинять одного футболиста в ошибках, когда у всех не получается. Другое дело, когда команда наберет форму, все будут выглядеть хорошо", — заявил Акавов.
Спортивный директор также подчеркнул, что клуб доверяет 32-летнему защитнику и пока не планирует обсуждать его дальнейшее будущее. Контракт Джикии продолжает действовать, а решение о возможном продлении соглашения зимой не рассматривается.
В нынешнем сезоне Джикия провел восемь матчей за "Локомотив": по четыре в РПЛ и Кубке России.
Источник: "Матч ТВ"