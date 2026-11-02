Гасилин раскрыл, что помогает "Спартаку" подниматься в таблице РПЛ

"В "Спартаке" такая добрая, правильная конкуренция, не во всех клубах она есть. Существует соперничество Дмитриева и Парады, и испанец ее почувствовал, судя по игре с "Локомотивом", — заявил Гасилин.
Экс-футболист также отметил конкуренцию между Даку, Маркиньосом и Пруцевым. По его словам, игроки дополняют друг друга, а атмосфера в коллективе способствует улучшению результатов.
В 13-м туре РПЛ "Спартак" разгромил "Локомотив" со счетом 4:0. Красно-белые набрали 26 очков и занимают четвертое место в чемпионате. Следующий матч команда проведет 8 ноября дома против "Акрона".
Источник: "Матч ТВ"