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18:00
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Гасилин раскрыл, что помогает "Спартаку" подниматься в таблице РПЛ

Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин считает, что здоровая конкуренция внутри "Спартака" положительно влияет на результаты московской команды.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
По мнению Гасилина, борьба за место в составе заставляет футболистов красно-белых прибавлять. В качестве примера эксперт привел соперничество Игоря Дмитриева и Виктора Парады, который отличился забитым мячом в дерби с "Локомотивом".

"В "Спартаке" такая добрая, правильная конкуренция, не во всех клубах она есть. Существует соперничество Дмитриева и Парады, и испанец ее почувствовал, судя по игре с "Локомотивом", — заявил Гасилин.

Экс-футболист также отметил конкуренцию между Даку, Маркиньосом и Пруцевым. По его словам, игроки дополняют друг друга, а атмосфера в коллективе способствует улучшению результатов.

В 13-м туре РПЛ "Спартак" разгромил "Локомотив" со счетом 4:0. Красно-белые набрали 26 очков и занимают четвертое место в чемпионате. Следующий матч команда проведет 8 ноября дома против "Акрона".

Источник: "Матч ТВ"

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