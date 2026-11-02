Гасилин раскрыл, что помогает "Спартаку" подниматься в таблице РПЛ

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"В "Спартаке" такая добрая, правильная конкуренция, не во всех клубах она есть. Существует соперничество Дмитриева и Парады, и испанец ее почувствовал, судя по игре с "Локомотивом", — заявил Гасилин.