Польский нападающий "Герты" Кшиштоф Пёнтек забил свой первый гол за берлинский клуб. Форвард отличился на 39-й минуте матча 1/8 финала Кубка Германии с "Шальке".
Напомним, 30 января "Герта" официально объявила о переходе Пентека из "Милана". Сумма трансфера составила 22 миллиона евро. Также в соглашении прописаны различные бонусы, при которых сумма может увеличиться до 27 миллионов евро.
В чемпионате Германии "Герта" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 20 матчах.
Пентек забил первый гол за "Герту"
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