В матче 22-го тура Бундеслиги "Боруссия" в Дортмунде разгромила "Айнтрахт". Встреча завершилась со счетом 4:0.
Чемпионат Германии
22 тур
Боруссия Д – Айнтрахт 4:0
Голы: Пищек, 33, Санчо, 50, Холанд, 54, Геррейру, 74
Боруссия Д: Бюрки, Загаду, Хуммельс, Пищек, Геррейру, Хакими, Витсель, Джан (Дахуд, 64), Санчо (Рейна, 75), Холанд (Гётце, 79), Азар
Айнтрахт: Трапп, Абрахам, Туре, Чэндлер, Н'Дика, Хинтереггер, Роде (Соу, 78), Ильзанкер, Костич, Гачинович (Дост, 46), Силва
Предупреждения: Чэндлер, 22
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Айнтрахт", Холанд отметился голом
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