Дортмундская "Боруссия" разгромила "Айнтрахт", Холанд отметился голом

В матче 22-го тура Бундеслиги "Боруссия" в Дортмунде разгромила "Айнтрахт". Встреча завершилась со счетом 4:0.



Чемпионат Германии



22 тур



Боруссия Д – Айнтрахт 4:0



Голы: Пищек, 33, Санчо, 50, Холанд, 54, Геррейру, 74



Боруссия Д: Бюрки, Загаду, Хуммельс, Пищек, Геррейру, Хакими, Витсель, Джан (Дахуд, 64), Санчо (Рейна, 75), Холанд (Гётце, 79), Азар



Айнтрахт: Трапп, Абрахам, Туре, Чэндлер, Н'Дика, Хинтереггер, Роде (Соу, 78), Ильзанкер, Костич, Гачинович (Дост, 46), Силва



Предупреждения: Чэндлер, 22