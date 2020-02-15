"Лейпциг" разгромил "Вердер" и вышел на первое место в Бундеслиге

"Лейпциг" в 22-м туре Бундеслиге обыграл на своем поле бременский "Вердер" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Германии.

Фото: twitter.com/DieRotenBullen

Голы у Лейпцига на счету Клостермана, Шика и Мукиэле. "Лейпциг" сместил "Баварию" на вторую строчку, но мюнхенцы свой матч проведут завтра, в 17:30 по МСК на выезде в Кельне.



Чемпионат Германии



22 тур



"РБ Лейпциг" — "Вердер" 3:0



Голы: Клостерман, 18, Шик, 39, Мукиэле, 46



"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Юпамекано, Клостерман (Ампаду, 60), Анхелиньо, Мукиэле, Лаймер (Хайдара, 60), Забитцер, Ольмо (Форсберг, 69), Шик, Вернер



"Вердер": Павленка, Велькович, Фридль, Гебре Селасси, Мойсандер, Фогт (Топрак, 60), Классен, Эггештайн, Рашица, Биттенкорт (Эггештайн, 80), Осако (Сарджент, 65)



Предупреждения: Юпамекано, 83