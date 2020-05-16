Юлиан Нагельсман: "Лейпциг" интересуют лишь первые четыре места в чемпионате

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсман поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата Германии с "Фрайбургом".



Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. Матч проходил без зрителей.



"Доволен темпом игры. Но не доволен результатом. Во втором тайме мы давили "Фрайбург", у нас были хорошие моменты.



"Лейпциг" интересуют лишь первые четыре места в чемпионате. Впереди у нас еще 8 игр. Мы хотим забить в них побольше голов", - цитирует специалиста пресс-служба клуба.