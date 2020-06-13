Нагельсман: не думаю, что Вернер останется в "Лейпциге" в следующем сезоне

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсман сомневается, что нападающий Тимо Вернер останется в команде на следующий сезон.



"Не думаю, что Вернер останется здесь в следующем сезоне", - цитирует Нагельсмана DAZN.



Ранее стало известно, что Вернер в шаге от перехода в лондонский "Челси". По данным СМИ, сумма трансфера составит 53 миллиона фунтов.



В текущем сезоне 24-летний футболист провел 42 матча и записал на свой счет 31 гол.