Немцы планируют расстаться с хавбеком и сильно занизили на него прайс. Шюррле может уйти за 2 млн евро.
В первую очередь, руководители "Боруссии" хотят разгрузить зарплатную ведомость, именно поэтому установили такую цену. Андре получает по контракту 7 миллионов евро в год, что для игрока запаса в период пандемии является большими затратами для клуба.
Напомним, Андре Шюррле в этом сезоне выступал на правах аренды за "Спартак". В 18 матчах за российский клуб он забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Источник: wa.de со ссылкой на Bild
"Боруссия" хочет продать Шюррле за 2 млн евро
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может покинуть команду этим летом.
Фото: kicker.de
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