По сведениям источника, клуб рассматривает такую возможность за нарушение Азмуном медицинского регламента.
Иранец покинул отель команды, когда выехал на подписание контракта с "Байером". Также "Зенит" рассматривает возможность наложение штрафа на игрока.
Напомним, ранее "Байер" сообщил, что Азмун подписал с командой предварительный контракт, который вступит в силу летом 2022 года. Остаток сезона иранский нападающий доиграет за российский клуб.
Источник: СЭ.
СМИ: "Зенит" оштрафует Азмуна за подписание контракта с "Байером"
Источник: Азмуна могут отправить во вторую команду "Зенита"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун может быть сослан во вторую команду из-за подписания контракта с "Байером".
Фото: ФК "Зенит"