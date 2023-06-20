– "Ганновер", "Ганновер"... Не хочу сейчас об этом говорить, пока у меня есть контракт. Позже все расскажу. Скорее всего, я уйду из этого клуба этим летом. Вскоре все узнаете, у меня есть предложения. Скоро расскажу, какая ситуация была у меня в Германии. Хочу ли я играть в России? Это мой дом, а дома всегда хорошо играть, я люблю, обожаю эту страну, — передает слова Ондуа "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что после катарского чемпионата мира по футболу Гаэль Ондуа перестал тренироваться с "Ганновером".
27-летний Гаэль Ондуа является воспитанником московского "Локомотива". В России полузащитник играл за столичный ЦСКА (2) и за махачкалинский "Анжи". Он выступает за "Ганновер" с августа 2021 года. Его действующее соглашение с клубом из Германии истекает 1 июля нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость камерунского футболиста в 600 тысяч евро.
В минувшем сезоне 2-й немецкой "Бундеслиги" Гаэль Ондуа принял участие в 2-х матчах. Ему не удалось отметиться результативными действиями.
Ондуа: скорее всего, я уйду из "Ганновера" этим летом
Гаэль Ондуа, полузащитник сборной Камеруна, имеющий российское гражданство, собирается покинуть немецкий "Ганновер".
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