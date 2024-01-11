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Терзич - о трансфере Санчо в "Боруссию": времени на раскачку нет

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Наставник "Боруссии" из Дортмунда Эдин Терзич высказался о новичке возвращении в команду англичанина Джейдона Санчо.
Фото: Getty Images
"Мы готовы ещё раз дать ему шанс показать, на что он способен. Но у него нет времени на раскачку. У меня нет этого времени. Ни у кого из нас его нет. Невозможно, чтобы он приходил сюда и требовал дополнительного времени на адаптацию", - цитирует Терзича Sport.de.

23-летний экс-вингер сборной Англии перебрался в "Боруссию" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Санчо был отстранен от работы с английской командой после публичной ссоры с наставником "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом в сентябре.

Джейдон Санчо перешел в МЮ из "Боруссии" летом 2021-го года за 85 миллионов евро.

Бундеслига Боруссия Д Санчо Зарубежные трансферы
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