"Боруссия" Дортмунд обыграла "Дармштадт". Санчо дебютировал

Дортмундская "Боруссия" справилась с последней командой чемпионата в 17-м туре Бундеслиги.

Фото: Getty Images

В матче чемпионата Германии "Боруссия" из Дортмунда переиграла новичка Бундеслиги "Дармштадт". По голу на свой счет записали Юлиан Брандт, Марко Ройс и Юссуфа Мукоко. Новичок команды Джейдон Санчо вышел на поле на 55-й минуте.



После победы "Боруссия" поднялась на 5-е место в турнирной таблице. Отставание от Топ-4 составляет 3 очка. "Дармштадт" остался на последнем месте с 10-ю очками в 17-ти матчах.



Дармштадт - Боруссия Д 0 - 3



Чемпионат Германии



17 тур



Голы: Брандт, 24, Ройс, 78, Мукоко, 90+2.



"Дармштадт": Шуэн, Бадер, Кларер, Маглица, Ридель, Карич, Холланд, Франьич, Кемпе, Скарке, Пфайффер.



"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Шлоттербек, Джан, Матсен, Забитцер, Брандт, Озджан, Мален, Байно-Гиттенс, Фюллькруг.



Предупреждения: Байно-Гиттенс, 3, Матсен, 31, Маглица, 51.