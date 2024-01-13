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"Боруссия" Дортмунд обыграла "Дармштадт". Санчо дебютировал

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Дортмундская "Боруссия" справилась с последней командой чемпионата в 17-м туре Бундеслиги.
Фото: Getty Images
В матче чемпионата Германии "Боруссия" из Дортмунда переиграла новичка Бундеслиги "Дармштадт". По голу на свой счет записали Юлиан Брандт, Марко Ройс и Юссуфа Мукоко. Новичок команды Джейдон Санчо вышел на поле на 55-й минуте.

После победы "Боруссия" поднялась на 5-е место в турнирной таблице. Отставание от Топ-4 составляет 3 очка. "Дармштадт" остался на последнем месте с 10-ю очками в 17-ти матчах.

Дармштадт - Боруссия Д 0 - 3

Чемпионат Германии

17 тур

Голы: Брандт, 24, Ройс, 78, Мукоко, 90+2.

"Дармштадт": Шуэн, Бадер, Кларер, Маглица, Ридель, Карич, Холланд, Франьич, Кемпе, Скарке, Пфайффер.

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Шлоттербек, Джан, Матсен, Забитцер, Брандт, Озджан, Мален, Байно-Гиттенс, Фюллькруг.

Предупреждения: Байно-Гиттенс, 3, Матсен, 31, Маглица, 51.

Боруссия Д Дармштадт Бундеслига
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