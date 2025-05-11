"Гамбург" вернулся в Бундеслигу спустя семь лет

Немецкий "Гамбург" в следующем сезоне будет выступать в Бундеслиге.

Фото: ФК "Гамбург"

Команда вернулась в высший дивизион Германии спустя семь лет. Решающей оказалась игра 33-го тура Второй Бундеслиги, где "динозавры" разгромили клуб "Ульм 1846" со счетом 6:1. После этой победы хозяева набрали 59 очков в чемпионате и стали недосягаемыми для соперников.



В последний раз "Гамбург" играл в Бундеслиге в сезоне-2017/2018. Тогда команда заняла 17-е место и впервые в клубной истории вылетела из высшей немецкой лиги.



За нынешний "Гамбург" выступает бывший защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич.

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