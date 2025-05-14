- После ухода Алонсо из "Байера" из клуба со мной никто не связывался. Мне не предлагали место тренера команды. И я уже перерос тренерскую должность, я вижу себя спортивным функционером. Так что этим летом можете не ждать меня в "Байере" в качестве тренера.
Напомним, 9 мая Хаби Алонсо официально объявил о том, что покинет "Байер" по окончании этого сезона. В понедельник, 12 мая, испанец подписал контракт с мадридским "Реалом".
Дмитрий Булыкин выступал за леверкузенскую команду в сезоне 2007/2008. В составе "Байера" бывший российский нападающий провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 голевых ассиста.
Источник: Metaratings
Булыкин: можете не ждать меня летом в "Байере". Я уже перерос тренерскую должность
Экс-форвард "Байера" Дмитрий Булыкин сообщил, что с ним никто не связывался из леверкузенского клуба после заявления Хаби Алонсо об уходе с поста главного тренера.
Фото: "Чемпионат"