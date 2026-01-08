Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс, стороны существенно продвинулись в переговорах и уже уладили все ключевые вопросы. Речь идёт в том числе о размере зарплаты, бонусной системе и сумме отступных. Официальное объявление о новом соглашении ожидается в ближайшее время. По условиям договора годовой оклад футболиста составит около 20 млн евро.
Отмечается, что интерес к Упамекано проявляли "ПСЖ" и мадридский "Реал", однако конкуренты не смогли предложить защитнику условия, сопоставимые с вариантом от "Баварии".
В нынешнем сезоне Упамекано провёл 21 матч во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
"ПСЖ" и "Реал" не смогли перебить предложение "Баварии" по Упамекано
Защитник "Баварии" Дайо Упамекано близок к продлению контракта с мюнхенским клубом.
Фото: ФК "Бавария"