"ПСЖ" и "Реал" не смогли перебить предложение "Баварии" по Упамекано

Защитник "Баварии" Дайо Упамекано близок к продлению контракта с мюнхенским клубом.

Фото: ФК "Бавария"

Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс, стороны существенно продвинулись в переговорах и уже уладили все ключевые вопросы. Речь идёт в том числе о размере зарплаты, бонусной системе и сумме отступных. Официальное объявление о новом соглашении ожидается в ближайшее время. По условиям договора годовой оклад футболиста составит около 20 млн евро.



Отмечается, что интерес к Упамекано проявляли "ПСЖ" и мадридский "Реал", однако конкуренты не смогли предложить защитнику условия, сопоставимые с вариантом от "Баварии".



В нынешнем сезоне Упамекано провёл 21 матч во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



ПСЖ