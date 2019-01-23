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Криштиану Роналду проспорил главному тренеру "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что проиграл спор главному тренеру команды Массимилиано Аллегри.

"Да, это правда, я поспорил с тренером, что забью все пенальти в этом сезоне. От своих слов не отказываюсь. Мне приятно знать, что мой вклад в наши успехи ценится тренером и одноклубниками. Меня здесь очень хорошо приняли, поэтому я хочу ответить на поддержку и доверие упорной работой", — приводит слова футболиста Independent.

На что был спор нападающий не уточнил.

Португалец не смог реализовать пенальти в матче 20-го тура чемпионата Италии против Кьево. Однако это не помешало его команде одержать победу со счетом 3:0. До этого матча игрок сборной Португалии забил четыре пенальти из четырех.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус Аллегри Серия А
Сегодня, 17:35
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