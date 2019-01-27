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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Интер (Италия)
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|...
|20
|Кьево
|20
|8(-3)
|Предстоящие
|Торино
|20:0027.01.19
|Интер
|Интер
|03.02.19
|Болонья
|Сыгранные
|Интер
|0 - 019.01.19
|Сассуоло
|Эмполи
|0 - 129.12.18
|Интер
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Эрик Тохир продал свою долю в "Интере"
Индонезийский бизнесмен Эрик Тохир продал 31,05 процентов акций миланского "Интера" инвестиционному фонду из Гонконга LionRock Capital, сообщается на официальном сайте клуба.
Фонд был основан в 2011 году Даниэлем Кар Кеунг Цеунгом, китайско-американским бизнесменом с 25-летним опытом работы в Китае и странах Юго-Восточной Азии.
В 2016 году Тохир продал мажоритарный пакет акций "Интера" китайскому консорциуму Suning Holdings Group.
Sport24.ru
Фонд был основан в 2011 году Даниэлем Кар Кеунг Цеунгом, китайско-американским бизнесменом с 25-летним опытом работы в Китае и странах Юго-Восточной Азии.
В 2016 году Тохир продал мажоритарный пакет акций "Интера" китайскому консорциуму Suning Holdings Group.
Sport24.ru
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