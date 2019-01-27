Эрик Тохир продал свою долю в "Интере"

Индонезийский бизнесмен Эрик Тохир продал 31,05 процентов акций миланского "Интера" инвестиционному фонду из Гонконга LionRock Capital, сообщается на официальном сайте клуба.Фонд был основан в 2011 году Даниэлем Кар Кеунг Цеунгом, китайско-американским бизнесменом с 25-летним опытом работы в Китае и странах Юго-Восточной Азии.В 2016 году Тохир продал мажоритарный пакет акций "Интера" китайскому консорциуму Suning Holdings Group.