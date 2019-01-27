Интер (Италия)

Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
2 Наполи 20 47
3 Интер 20 40
4 Милан 20 34
5 Рома 20 33
6 Лацио 20 32
...
20 Кьево 20 8(-3)
полная таблица
Предстоящие
Торино20:0027.01.19Интер
Интер03.02.19Болонья
Сыгранные
Интер0 - 019.01.19Сассуоло
Эмполи0 - 129.12.18Интер

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Эрик Тохир продал свою долю в "Интере"

Индонезийский бизнесмен Эрик Тохир продал 31,05 процентов акций миланского "Интера" инвестиционному фонду из Гонконга LionRock Capital, сообщается на официальном сайте клуба.

Фонд был основан в 2011 году Даниэлем Кар Кеунг Цеунгом, китайско-американским бизнесменом с 25-летним опытом работы в Китае и странах Юго-Восточной Азии.

В 2016 году Тохир продал мажоритарный пакет акций "Интера" китайскому консорциуму Suning Holdings Group.

Sport24.ru
Теги: Тохир Интер Серия А
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